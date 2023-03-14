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Город практически разрушен, а его стратегическая ценность невысока. Так считают украинские военные, которые сомневаются в целесообразности обороны Артёмовска (Бахмута) и дальнейших потерях. Об этом пишет издание inews – передаёт РИА “Новости”.

О настроении украинских военных в почти окружённом российскими войсками городе рассказал иностранный журналист, который побывал на передовой. По его словам, среди военных, которые обороняют Артёмовск, царит пессимизм. На этом фоне рядовые бойцы всё больше критикуют начальство. Особенно достаётся командующему Сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому.

Украинские военные полагают, что рано или поздно, но Артёмовск всё равно будет окружён, поэтому смысла в дальнейших потерях уже нет.

Артёмовск находится на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики. Город являлся главным транспортным узлом для снабжения всей группировки украинских войск в Донбассе.

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