Илон Маск, миллиардер и бизнесмен из США, своеобразно отреагировал на происшествие в Черном море, где упал американский беспилотный летательный аппарат модели MQ-9 Reaper.

Под постом в сети Твиттер, который был посвящен инциденту, Маск оставил сообщение с одним восклицательным знаком: «!», сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 14 марта, когда беспилотник, принадлежащий ВВС США приблизился к российским границам, при этом у него были отключены транспондеры. В результате были подняты в воздух истребители ВВС России для того, чтобы идентифицировать устройство.

По заявлению российского Минобороны, американский дрон в результате собственных резких маневров перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и рухнул в воды Черного моря. Истребители российских ВВС не применяли бортовое оружие и не оказывали никакого воздействия на дрон США.