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Украинские ВС 10 марта действительно задействовали «умные бомбы» JDAM в зоне специальной военной операции. Эту информацию подтвердил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Он пояснил, что эти американские авиабомбы по мощности уступают советским, которые использовались Киевом до этого. Однако они имеют одно важное преимущество – высокую точность попадания по целям.

Игнат заметил, что бомбы JDAM продемонстрировали высокую эффективность, однако Соединенные Штаты поставили их слишком мало. Объемы поставок следовало бы увеличить.

Напомним, что «умные бомбы» снабжены системой наведения JDAM, которая дает возможность осуществлять управление полетом боезаряда к цели. В марте Киев ударил по Курдюмовке с применением этих ракет.

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