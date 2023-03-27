Как сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на материал издания IL Fatto Quotidiano, британские политики заявили о безопасности использования боеприпасов с обедненным ураном, однако приказы военного командования НАТО от 1999 года доказывают противоположное.

Во время активных боевых действий в Косово и Сербии, когда войска Североатлантического альянса применяли снаряды с обедненным ураном, им было приказано не приближаться близко к подбитым такими боеприпасами танкам и зданиям. В соответствующих распоряжениях того времени отмечалось, что в случае приближения на расстояние ближе чем 500 метров, необходимо «надевать защитные маски».

Авторы материала отмечают, что в пояснительной записке к приказу объяснялась опасность вдыхания нерастворимых частиц урановой пыли в долгосрочной перспективе, что могло привести к возникновению рака или других опасных патологий. Также в документах отмечено, что вода и пища становятся непригодными для употребления человеком в регионе, где применялись урановые боеприпасы.

Напомним, что данные распоряжение командование войск НАТО выдало военнослужащим альянса, которые должны были зайти на территорию Сербии, где в ходе бомбардировок было использовано около 13 тонн снарядов с обедненным ураном.