Применение снарядов с обедённым ураном, которые Великобритания намерена направить на Украину, создаст локальные зоны экологических катастроф. Такое мнение высказал в беседе с порталом Pravda.ru военный эксперт Константин Сивков.

На этой неделе Великобритания заявила, что вместе с танками отправит ВСУ боеприпасы с урановой начинкой. Они обладают большей пробивной способностью. Сивков отметил, что кроме этого такие снаряды распространяют урановую пыль, которая крайне негативно влияет на здоровье людей: повышает риски генетических мутаций и развития раковых заболеваний.

Военный эксперт также рассказал, что снаряды с обеднённым Ураном страны НАТО уже применяли во время боевых действий в бывшей Югославии и Ираке. Сейчас территории, где использовались указанные боеприпасы, являются “зонами бедствия”, добавил специалист. Такие “зоны” могут появиться и в местах нынешних боевых действий и там станет, куда опаснее, чем в Чернобыле, уверен Сивков.