Россия начала более активно насыщать свою армию оружием и боеприпасами. Однако это может привести к зеркальной реакции на Укриане, считает Александр Ходаковский, командующий батальоном «Восток».

Скорее всего, неприятель не будет ожидать развала России и начала гражданской войны на ее территории. Во внимание принимается то, что РФ имеет ядерное оружие, по этой причине лагерь противника будет сохранять централизованное управление. Но тут необходима смена правительства.

Ходаковский считает, что для того, чтобы укрепить власть тех, кто для руководителей украинского конфликта предпочтительнее, могли бы быть приложены усилия для того, чтобы Украина проиграла. Это позволит ввести в заблуждение население Украины, которое полностью дезориентировано.