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Александр Ходаковский, командующим батальоном «Восток» армии ДНР, рассказал о дальнейшей судьбе подразделения после того, как республика будет присоединена к Российской Федерации. Он уточнил, что батальон изначально формировался для того, чтобы выполнять конкретные задачи.

С слов Ходаковского, батальон станет основной спецназа Росгвардии в новом органе, который будет создан в ДНР. Также комбат обратился к россиянам и призвал добровольцев вступать в ряды формирования, поскольку местных ресурсов уже нет.

Ходаковский отметил, что приглашает каждого, кто еще не получил повестку и не хочет находиться в стороне, когда идут сражения за Родину. Он добавил, что уже на месте сделают всех желающих профессионалами.

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