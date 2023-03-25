Александр Ходаковский, командующим батальоном «Восток» армии ДНР, рассказал о дальнейшей судьбе подразделения после того, как республика будет присоединена к Российской Федерации. Он уточнил, что батальон изначально формировался для того, чтобы выполнять конкретные задачи.

С слов Ходаковского, батальон станет основной спецназа Росгвардии в новом органе, который будет создан в ДНР. Также комбат обратился к россиянам и призвал добровольцев вступать в ряды формирования, поскольку местных ресурсов уже нет.

Ходаковский отметил, что приглашает каждого, кто еще не получил повестку и не хочет находиться в стороне, когда идут сражения за Родину. Он добавил, что уже на месте сделают всех желающих профессионалами.