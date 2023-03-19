Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские вооруженные формирования начинают обострять ситуацию на линии соприкосновения. Они совершают дерзкие вылазки не только на Донбассе, но и в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, они чаще используют артиллерию для нанесения ударов по российским позициям, рассказал Александр Ходаковский.

Он отметил, что насколько готовы ВС РФ к таким действиям противника и полномасштабному контрнаступлению, которое может за ними последовать, сейчас говорить очень сложно. Однако никто не тратит время напрасно и не сидит в ожидании ВСУ – командиры обучаются прямо по ходу, тут же учат личный состав, передавая ему знания и навыки.

По мнению комбата, военный потенциал российских войск вполне может быть восстановлен. Мало того, закаленные в боях бойцы еще усилят его.

Вам может понравиться

Боец ВС РФ «Леший» рассказал, как штурмовые группы морпехов ТОФ берут позиции ВС Украины

За последние дни российские ВС взяли несколько опорных пунктов ВСУ под Угледаром, рассказал заместитель командира подразделения мотострелков с позывным «Леший». Он также сообщил, как осуществлялся штурм одного из вражеских объектов.

СП: В Киеве паникуют из-за возможных ракетных ударов ВС РФ по “центрам принятия решений”

Спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что российские ВС теперь готовятся к нанесению ракетных ударов по центрам принятия решений в Киеве. Портал «Свободная пресса» отмечает, что пропагандист высказал точку

Рогов: Город Запорожье заполонили украинские боевики и западные наемники, местные жители в заложниках

Город Запорожье находится в настоящей осаде, там буквально кишит украинскими боевиками и наемниками «Иностранного легиона», рассказал представитель администрации региона Владимир Рогов. Он отметил, что Запорожье сейчас является самым милитаризованным городом