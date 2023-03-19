Украинские вооруженные формирования начинают обострять ситуацию на линии соприкосновения. Они совершают дерзкие вылазки не только на Донбассе, но и в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, они чаще используют артиллерию для нанесения ударов по российским позициям, рассказал Александр Ходаковский.

Он отметил, что насколько готовы ВС РФ к таким действиям противника и полномасштабному контрнаступлению, которое может за ними последовать, сейчас говорить очень сложно. Однако никто не тратит время напрасно и не сидит в ожидании ВСУ – командиры обучаются прямо по ходу, тут же учат личный состав, передавая ему знания и навыки.

По мнению комбата, военный потенциал российских войск вполне может быть восстановлен. Мало того, закаленные в боях бойцы еще усилят его.