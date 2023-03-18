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Киев представляет собой раковую опухоль, которая распространяет во все стороны свои метастазы, заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Так он прокомментировал вынужденный уход монахов из Киево-Печерской лавры под давлением киевского режима.

Он отметил, что монахи не смогли сдержать тотальное «доминирование» властей и были вынуждены покинуть свою обитель.

«Не “рагули”, не Западная Украина, часть которой свое попадание в Украину вообще считает недоразумением, а Киев — вот та раковая опухоль, пускающая метастазы во все направления», – заявил Ходаковский.

Комбат напомнил, что в 90-е годы прошлого столетия старец Зосима говорил о скором появлении “черной духовной дыры” на месте нынешней столицы Украины. Также он предсказывал осквернение Лавры.

Также он высказал мнение, что именно в Киеве накапливается нечисть, существование которой «противно роду человеческому».

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