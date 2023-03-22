Известный американский журналист Сеймур Херш опубликовал вторую часть своего расследования о диверсии на газопроводах «Северные потоки». Как следует из опубликованного им материала, даже если предположить о неведении немецкого канцлера касательно планов Вашингтона по подрыву газопроводов «Северные потоки», объективные данные подтверждают, что лидер ФРГ помогал американским властям скрывать правду о диверсии.

По словам Херша, канцлер Германии Олаф Шольц еще с осени 2022 года активно помогает администрации президента Соединенных Штатов Америки скрывать истинного исполнителя теракта на газопроводах «Северные потоки». Американский журналист также добавил, что, вероятнее всего, во время визита Шольца в Белый дом, он был ознакомлен с официальной версией по подрыву «Северных потоков», которую можно озвучивать в СМИ.

Напомним, что еще в феврале лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое журналистское расследование, в котором он обвинил Вашингтон в организации и исполнении диверсии на газопроводах «Северные потоки».