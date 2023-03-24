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Военный эксперт Сергей Хатылев прокомментировал сообщения в украинских СМИ о поставках тайваньских беспилотных аппаратах, способны взаимодействовать друг с другом и наносить удары роем. В ВСУ уже заявляют, что такие дроны будут использованы для атаки на Крымский полуостров, передает портал “Свободная пресса”.

Хатылев отметил опасность таких беспилотников и сообщил, что сейчас российским ВС необходимы принципиально новые системы их обнаружения. Они должны находить дроны, но при этом не выдавать себя, не излучать радиоимпульсы и электричество. Подобные станции могут функционировать в пассивном режиме.

«Это пассивная радиолокация, инфракрасный и лазерный диапазон и т. д. Плюс, привлечение новых видов вооружений, включая плазменное, СВЧ-генераторы и другие, которые дают возможность не стрелять ракетами и пулеметами», – пояснил полковник запаса.

Он предложил представить ситуацию, в которой около сотни дронов роем атакуют Крым. Справиться с ними система ПВО скорее всего не сможет, поэтому единственным выходом останется применение тактического ядерного оружия. Но такое вооружение моментально выведет из строя всю электронику, включая российскую. Поэтому чтобы не доводить до его применения, необходимо работать над новыми средствами поражения беспилотников.

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