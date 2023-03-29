Новые российские ЛМУР (легкие многоцелевые управляемые ракеты) «Изделие 305Э» могут залететь даже в форточку здания в котором противник разместил свои огневые позиции. В настоящий момент эти боезаряды уже применяются в зоне СВО, что позволит обеспечить дополнительное преимущество ВС РФ, рассказал военный эксперт Сергей Хатылев.

Напомним, в военном ведомстве сообщили, что ЛМУР будут использовать ударные вертолеты Ми-28НМ и Ка-52. По словам Хатылева, пилот имеет возможность сам выбирать один из режимов работы ракеты. Она действует по принципу «выстрелил и забыл», но при необходимости можно наблюдать за ее полетом и даже осуществлять управление ним.

Так, всегда можно изменить цель и до самого последнего момента изменить направление полета боезаряда. Пилоты, которые уже успели задействовать ракету в боевых условиях, подтверждают это и сообщают об успешном поражении намеченных целей.