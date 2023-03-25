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Главное управление разведки Украины считает, что удары РФ по объектам энергетической инфраструктуры наносится все еще будут, однако совсем не так интенсивно, как раньше. Сейчас у российских ракет появились другие цели, заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Он пояснил, что сейчас главной задачей России является недопущение контрнаступления ВСУ. Для этого достаточно не дать возможности Западу переправить танки, другую технику и вооружение в зону специальной военной операции. Следовательно, ВС РФ начнут наносить ракетные удары по мостам через Днепр.

Такая тактика позволит отрезать зону СВО и практически полностью разрушить логистические маршруты, которые используются не только для доставки западного вооружения, но и для снабжения украинских подразделений.

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