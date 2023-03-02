Как следует из заявления спикера пресс-службы Сил обороны «Юг» ВСУ Наталии Гуменюк, командование вооруженных сил Российской Федерации решило отказаться от тактики нанесения массированных ракетных ударов по территории Украины.

По словам Гуменюк, данное предположение основано на постоянном увеличении интервала между ракетными обстрелами территории Украины со стороны российских сил. Представители украинской стороны считают, что командование вооруженных сил Российской Федерации будет вырабатывать новую тактику для подавления позиций украинских сил на фронте для дальнейшего продвижения вглубь территории Украины.

Одной из главных целей ракетных ударов ВС РФ по территории Украины являлось выявление и уничтожение систем противовоздушной и противоракетной обороны страны, отметила в своем выступлении Гуменюк. По ее словам, последние ракетные атаки со стороны России были спланированы совместно командованием ВКС и Сухопутными войсками ВС РФ.