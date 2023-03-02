ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как следует из заявления спикера пресс-службы Сил обороны «Юг» ВСУ Наталии Гуменюк, командование вооруженных сил Российской Федерации решило отказаться от тактики нанесения массированных ракетных ударов по территории Украины.

По словам Гуменюк, данное предположение основано на постоянном увеличении интервала между ракетными обстрелами территории Украины со стороны российских сил. Представители украинской стороны считают, что командование вооруженных сил Российской Федерации будет вырабатывать новую тактику для подавления позиций украинских сил на фронте для дальнейшего продвижения вглубь территории Украины.

Одной из главных целей ракетных ударов ВС РФ по территории Украины являлось выявление и уничтожение систем противовоздушной и противоракетной обороны страны, отметила в своем выступлении Гуменюк. По ее словам, последние ракетные атаки со стороны России были спланированы совместно командованием ВКС и Сухопутными войсками ВС РФ.

Вам может понравиться

Власти США не смогли справиться с русским вопросом в ходе СВО

Как отмечает в своем материале РИА Новости, главной проблемой для властей Соединенных Штатов Америки после начала специальной военной операции стало осознание того факта, что против русского народа не работают проверенные

В Тирасполе не видят признаков приготовлений к боевым действиям в Приднестровье

Власти Тирасполя сообщили о том, что не видят каких-либо признаков подготовки к началу боевых действий в зоне безопасности Приднестровья. Олег Беляков, занимающий должность сопредседателя ОКК (Объединенной контрольной комиссии) от региона

Марочко: ВСУ практикуют привлечение несовершеннолетних к выполнению боевых задач

Как сообщает военный эксперт и бывший подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко, националистические подразделения вооруженных сил Украины привлекают подростков к выполнению боевых задач на линии фронта. По словам эксперта, на позиции