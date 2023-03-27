На Украине ждут поставок западных тяжёлых танков, в том числе британских Challenger 2. Они необходимы для начала контрнаступления ВСУ. Украинские танкисты уже обладают навыками управления британской техникой – они завершили соответствующее обучение. Об этом пишет издание Guardian со ссылкой на Минобороны Соединённого Королевства – передаёт РИА “Новости”.

Отмечается, что украинские танкисты, которые прошли обучение у британских инструкторов, уже находятся в своих подразделениях ВСУ. Обучение в Великобритании у них длилось на протяжении нескольких недель. Guardian предполагает, что западные танки на позициях будут уже весной. Тогда же и начнётся контрнаступление.

О том, что ВСУ планируют наступательную операцию, сообщается уже давно. Власти в Киеве заявляли, что для её начала необходимо, чтобы в распоряжение украинской армии поступила западная военная техника.