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Страны Азии, Африки и Латинской Америки скептически относятся к позиции США по Украине и по поставкам Киеву оружия. В целом, большинство стран мира не разделяют взгляды Запада на российско-украинский конфликт. Об этом пишет обозреватель Guardian Джонатан Стил – передаёт РИА “Новости”.

По мнению Стила, скепсис к позиции Запада показывает, что однополярный мир с доминирующей ролью США подходит к своему закату. В числе соперников Вашингтона сейчас не только Москва, но и набирающий силу Пекин, считает журналист.

Обозреватель Guardian также отмечает: в странах, которые не относятся к коллективному Западу, не доверяют заявлениям США, что оружие Киеву предоставляется исключительно для самозащиты. Там полагают, что цели у Вашингтона другие – сменить власть в России.

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