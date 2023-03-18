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Появлении версии о подрыве «Северных потоков» неизвестной «проукраинской группы» свидетельствует о желании Соединенных Штатов отдалиться от Украины. Американский историк Ааарон Гуд в своей публикации в издании GT отмечает, что Вашингтон не хочет из-за Киева вступать в войну с Россией.

Версия о «проукраинской группе» была настолько абсурдной, что в нее никто не поверил даже на Украине. Именно это указывает на желание США «откреститься» от порядком поднадоевшего Киева.

Вашингтон понимает, что без активной поддержки запада ВСУ не стоят ничего и сдадутся уже через несколько дней. Если же продолжать накачивать Украину оружием, то вероятность прямого конфликта между США и РФ будет возрастать. Чтобы не доводить до этого, Соединенные Штаты уже сейчас хотят отдалиться от своих украинских «партнеров».

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