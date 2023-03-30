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Российские ВС задействовали гиперзвуковую ракету «Кинжал» для «ужасающего» удара по подземному бункеру, который служил штабом для украинских и иностранных высокопоставленных военных, заявляет греческий портал Pronews. Авторы уточняют, что командный пункт располагался на глубине 130 метров, но это не спасло находящихся в нем офицеров.

В КП постоянно находились 300 военнослужащих из Польши и Великобритании, Соединенных Штатов и других стран НАТО. Также среди них были и представители разношерстных ЧВК, которые занимались организацией связи и передачей информации.

По словам греческих журналистов, данный удар был первым, поразившим штаб с иностранными офицерами, однако это недостоверные сведения. В прошлом году примерно такая же атака с применением ракеты «Кинжал» уничтожила командный пункт в городе Часов Яр. Эту информацию Минобороны РФ озвучило 11 апреля.

Новая атака уничтожила высокопоставленных военных, которые отвечали за подготовку к контрнаступлению ВСУ. Не исключено, что она повлечет за собой весьма неприятные последствия для украинской армии, которая намеревалась перейти к контратакующим действиям на юге, а также в Артемовске, где российские ВС продолжают наступательную операцию.

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