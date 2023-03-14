Выступая в эфире всеукраинского телевизионного марафона гранатометчик отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сыротюк сообщил о преимуществе в работе артиллерии вооруженных сил Российской Федерации в сражении за контроль над Артемовском (Бахмутом).

По словам украинского бойца, российские вооруженные силы используют просто «неимоверное количество» артиллерии в боевых действиях в Артемовске. Поэтому Сыротюк призвал кратно увеличить количество украинской артиллерии на данном направлении, чтобы удержать город под своим контролем.

Украинский гранатометчик добавил, что в последнее время в Артемовске ощущается определенная нехватка патронов для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов. По его словам, реальное положение дел известно, как руководству ВСУ, так и западным партнерам. Однако темпы производства боеприпасов на Западе не соответствуют интенсивности реальных боевых действий, резюмировал Сыротюк.