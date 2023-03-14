ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Выступая в эфире всеукраинского телевизионного марафона гранатометчик отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сыротюк сообщил о преимуществе в работе артиллерии вооруженных сил Российской Федерации в сражении за контроль над Артемовском (Бахмутом).

По словам украинского бойца, российские вооруженные силы используют просто «неимоверное количество» артиллерии в боевых действиях в Артемовске. Поэтому Сыротюк призвал кратно увеличить количество украинской артиллерии на данном направлении, чтобы удержать город под своим контролем.

Украинский гранатометчик добавил, что в последнее время в Артемовске ощущается определенная нехватка патронов для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов. По его словам, реальное положение дел известно, как руководству ВСУ, так и западным партнерам. Однако темпы производства боеприпасов на Западе не соответствуют интенсивности реальных боевых действий, резюмировал Сыротюк.

Вам может понравиться

Украинские военные продемонстрировали кадры «апокалипсиса» в Артемовске

Российские силы продолжают планомерно освобождать Артемовск (украинское название Бахмут). Сейчас в городе идут ожесточенные и кровопролитные бои. ВСУ несут колоссальные потери в живой силе. В Сети появились апокалиптические кадры, снятые украинскими

Русские наступают в Бахмуте сразу с пяти направлений

Российские военные в зоне СВО идут в наступление одновременно с пяти направлений. Об этом рассказал Сергей Згурец, возглавляющий военную информационно-консалтинговую компанию Defense Express на Украине. Он отметил, что одним из

Пленный ВСУ рассказал, что украинские офицеры под Авдеевкой грозят расстрелом за попытки отступления

Украинский солдат, оказавшийся в российском плену, рассказал, что офицеры 53 бригады ВСУ, которая находится под Авдеевкой, не позволяют отступать с передовых позиций. За подобные попытки угрожают расстрелять. Об этом пишет