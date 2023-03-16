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Российская сторона до сих пор связана условиями Договора о сокращении наступательных стратегических вооружений (ДНСВ). Приостановка участия Москвы в Договоре “юридически некорректна”. С такой позицией выступил Государственный департамент США – сообщает РИА “Новости”.

В официальном заявлении Госдепа утверждается, что если у России есть какие-либо “озабоченности” по поводу исполнения ДНСВ со стороны США, то для решения спорных моментов нужно проводить соответствующие встречи и инспекции. В сообщении подчёркивается, что у российских инспекторов есть все необходимые визы и санкции на них не распространяются.

О приостановке участия России в ДНСВ президент Владимир Путин объявил в феврале в обращении к Федеральному собранию. В конце того же месяца российский лидер подписал соответствующий закон.

ДНСВ предполагает, что страны-участницы (Россия и США) обязуются иметь в своих арсеналах ограниченное количество стратегического вооружения.  Среди причин, по которым Россия приостанавливает своё участие в договоре, Владимир Путин называл помощь Запада Украине в планировании ударов по базам стратегической авиации России, а также желание США позволить НАТО инспектировать российские ядерные объекты.

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