В Китае оценили недавнее заявление Владимира Путина, российского президента, о размещении ядерного оружия на территории соседней Белоруссии.

Так, китайский ресурс Global Times сообщил, что данное действие Путина является сигналом для США и всего Запада относительно украинского кризиса. Автор публикации считает, Россия показала, что если Запад и дальше будет вмешиваться в дела Киева или отправлять туда оружие, то Москва и далее будет принимать меры для противодействия.

При этом в Штатах заявили о желании не доводить ситуацию до критической отметки. Но власти Вашингтона не планируют отказываться от своих изначальных целей на Украине и хотят обессилить Россию бесконечными боевыми действиями.