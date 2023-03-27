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В Китае оценили недавнее заявление Владимира Путина, российского президента, о размещении ядерного оружия на территории соседней Белоруссии.

Так, китайский ресурс Global Times сообщил, что данное действие Путина является сигналом для США и всего Запада относительно украинского кризиса. Автор публикации считает, Россия показала, что если Запад и дальше будет вмешиваться в дела Киева или отправлять туда оружие, то Москва и далее будет принимать меры для противодействия.

При этом в Штатах заявили о желании не доводить ситуацию до критической отметки. Но власти Вашингтона не планируют отказываться от своих изначальных целей на Украине и хотят обессилить Россию бесконечными боевыми действиями.

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