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Пока на Украину придут натовские боевые самолёты, лучших лётчиков в стране может не остаться. Такую точку зрения высказал главком украинских ВВС Сергей Голубцов в интервью The Times – передаёт “РБК”.

Сейчас украинские пилоты летают на самолётах 40-летней давности, отметил Голубцов. Из-за этого опытные лётчики гибнут в боях с российскими пилотами. При этом главком украинских ВВС отметил, что пилоты готовы освоить управление американскими F-16 в предельно короткие сроки, однако Запад не поставляет самолёты. И к тому времени, как страны НАТО всё же решаться передать боевую авиацию, может сложиться ситуация, что управлять техникой будет уже некому, считает Голубцов.

Киев неоднократно просил у западных союзников боевые самолёты. Однако пока в странах НАТО нет по этому поводу единого мнения. Там не исключают поставки истребителей. В то же время окончательных решений на этот счёт не принято.

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