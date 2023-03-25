Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный связался по телефону с начальником Штаба обороны Великобритании Тони Радакиным и отчитался за действия украинской армии в Артемовске. По словам генерала, ситуация там крайне тяжелая.

Он отметил, что удерживать город пока удается, хотя ВСУ несут огромные потери, стремясь сдерживать непрекращающийся штурм подразделений ЧВК «Вагнера». Напомним, что Залужный давно выступает за выход из города, но президент Украины Зеленский настаивает на его «защите». Для выполнения этого приказа, сообщил Главком, приходится предпринимать «титанические усилия».

Залужный регулярно отчитывается перед западными кураторами. В основном это высокопоставленные военные Соединенных Штатов и Великобритании, которые по сути и управляют действиями украинской армии.