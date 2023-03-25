ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный связался по телефону с начальником Штаба обороны Великобритании Тони Радакиным и отчитался за действия украинской армии в Артемовске. По словам генерала, ситуация там крайне тяжелая.

Он отметил, что удерживать город пока удается, хотя ВСУ несут огромные потери, стремясь сдерживать непрекращающийся штурм подразделений ЧВК «Вагнера». Напомним, что Залужный давно выступает за выход из города, но президент Украины Зеленский настаивает на его «защите». Для выполнения этого приказа, сообщил Главком, приходится предпринимать «титанические усилия».

Залужный регулярно отчитывается перед западными кураторами. В основном это высокопоставленные военные Соединенных Штатов и Великобритании, которые по сути и управляют действиями украинской армии.

Вам может понравиться

«МК»: В США рассказали о быстром и успешном обучении украинских военных пользованию ЗРК «Пэтриот»

Украинским военным, которые в Соединенных Штатах обучаются использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot, удалось произвести впечатление на инструкторов. Они слишком быстро осваивают ЗРК, так как имеют обширные знания о системах противовоздушной обороны.

Пригожин опроверг информацию о сокращении состава ЧВК «Вагнер» в зоне спецоперации

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг слухи о том, что компания будет сворачивать свою деятельность в зоне специальной военной операции на Украине. Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе Пригожина. Американское издание

Младший сержант Кротов сорвал атаку ВСУ на позиции ВС РФ

По сообщению Министерства обороны России, командир отделения САУ Никита Кротов совершил подвиг, предотвратив атаку противника на российские позиции. Согласно информации оборонного ведомства, младший сержант Кротов держал оборону вместе со своими