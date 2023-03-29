Украинские ВС получат «тысячи дронов» с дальностью более 3000 километров, заявил глава СНБО Алексей Данилов. Кто намерен поставить Киеву столько беспилотников, он уточнять не стал.

Также Данилов не назвал конкретную модель БПЛА, но отметил, что это будут разные аппараты.

«”Украинский рой” — десятки моделей, тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ дальностью полета более 3000 км» – заявил руководитель СНБО.

Напомним, что Соединенные Штаты решили не рисковать и не отправлять Киеву стратегические беспилотники. Они пояснили, что в распоряжении РФ имеются современные системы противовоздушной обороны, которые не позволят ВСУ получить превосходство в воздухе. Поэтому переданные дроны могут быть быстро уничтожены.