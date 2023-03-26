Главным условием успешного завершения специальной военной операции является переход Одессы под контроль России. Без этого города Украина потеряет всякий интерес для США и НАТО, поэтому больше помогать они ей не станут, заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

Он также отметил, что в случае переговоров и подписания мирного соглашения с Украиной Россия должна тщательно взвешивать каждый пункт, прописывать в документе все требованиях к киевскому режиму. Он сразу же после заключения договора начнет искать в нем лазейки, поэтому лучше не давать противнику ни единого шанса, передает РИА Новости.

Одесса, по мнению Константинова, должна стать нейтральным городом либо присоединиться к России. Кроме того, важна демилитаризация Украины, ее отказ ото всех агрессивных возможностей.