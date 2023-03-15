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Глава Офиса президента Украины выложил в Сеть видеозапись якобы с уничтожением российского бомбардировщика Су-24 над Артемовском. Свой комментарий дали эксперты портала «Военное обозрение».

Они отметили, что видео сложно назвать доказательством попадания ВСУ по самолету, принадлежащему «Группе Вагнера». Мало того, на нем сложно понять, какой именно самолет был сбит, поэтому запись представляет лишь минимальный интерес.

На кадрах, опубликованных в Сети, запечатлен мощный взрыв самолета, после которого рядом с воздушной машиной приземляется на парашюте пилот, успевший катапультироваться.

Напомним, что ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о плачевном положении ВСУ в Бахмуте. У Киева больше нет возможности перебрасывать в город тяжелое вооружение и технику. Доступными для этой цели остались только проселочные дороги, но по ним проехать во время непрекращающихся дождей довольно сложно. Кроме того, «бутылочное горлышко», через которое украинская армия все же ухитряется отправлять подкрепление в Артемовск, медленно, но уверенно сужается.

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