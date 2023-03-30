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Глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что в Артемовске (Бахмуте) находится в настоящий момент не более 6 тысяч штурмовиков «Группы Вагнера» и примерно 20–30 новобранцев ЧВК.

Он также озвучил давно известную и ни от кого не скрываемую «новость» о том, что среди «рекрутов» многие прибыли в Артемовск из мест лишения свободы. Не забыл Милли упомянуть и о «колоссальных потерях» в рядах «музыкантов». Это высказывание выглядит странно, так как «Группа Вагнера» давно и успешно сражается в самых горячих точках и неоднократно сталкивалась с превосходящими по численности силами противника. Одно это доказывает, что они никак не могли потерять в несколько раз больше бойцов, чем украинские ВС. Впрочем, потери Киева – это предмет для другого разговора.

Стоит упомянуть и интервью президента Украины Зеленского, заявившего, что ситуация в Бахмуте крайне тяжелая, но его потеря будет означать поражение киевского режима и подтолкнет его к компромиссам в конфликте.

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