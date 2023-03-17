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ВМС США больше не хотят финансировать строительство амфибийных грузовых доков класса Сан-Антонио, так как оно постоянно осуществляется с задержками, а стоимость его растет. Адмирал Майкл Гилдей заявил, что она сперва поднялась с 1,47 до 1,5 миллиарда долларов, а в ближайшем будущем может добраться и до двух миллиардов. Это неверное направление.

Из-за этого ВМС приняли решение заняться оценкой боевых кораблей и ценообразованием на них. Поэтому в производстве возникла пауза. Прервали ее представители Корпуса морской пехоты, которые попросили Конгресс возобновить финансирование и добились своего. Во всяком случае, на 2023 год.

В результате между Корпусом морской пехоты и ВМС возникло недопонимание. Гилдей хочет видеть конкурентоспособные корабли, но пока их просто не существует, по его словам. В морской пехоте заявляют, что повышение стоимости – это не более, чем итог инфляции. Поэтому нужно продолжать делать крупные покупки, чтобы добиться реальной экономии бюджета. Она проявится не сразу, но окажется весьма серьезной и выгодной.

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