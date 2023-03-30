ВС РФ должны выстроить линию обороны и нанести упреждающий удар по украинским войскам до того, как они начнут объявленное контрнаступление. Такое мнение в беседе с изданием URA.RU высказал полковник ВВС в запасе, герой России Владимир Богодухов.

По словам эксперта, упреждающий удар стал бы логичным шагом в ответ на заявления украинских властей. Нанесение упреждающих ударов – обычный, но эффективный тактический ход. Они снижают эффективность любого наступления, добавил Богодухов.

О намерении начать контрнаступление весной этого года власти в Киеве заявляли неоднократно. Впрочем, по мнению многих военных экспертов, у ВСУ не хватит сил и средств, чтобы осуществить столь масштабную операцию, даже с учётом поставок западной военной техники. Напротив, российская армия, по мнению аналитиков, имеет большой потенциал, чтобы в скором времени полностью освободить новые российские территории – ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области – от украинских вооружённых формирований.