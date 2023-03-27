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Военная помощь Киеву со стороны Берлина в ближайшие годы значительно увеличится. Предполагается, что Германия направит на вооружение для ВСУ до 15 миллиардов евро в ближайшие годы. Об этом сообщает издание Spiegel – передаёт РИА “Новости”.

По данным немецкого СМИ, Минфин Германии уже внёс в Бундестаг документ, где указаны причины, по которым нужно увеличить финансирование. Основная из них – высокие материальные потери украинской армии. Предполагается, что деньги пойдут на закупку систем ПВО, тяжёлой техники, снарядов и так далее. Контракты с потенциальными поставщиками вооружения нужно заключать уже сейчас, уточняет Spiegel.

Вероятно, немецкий парламент удовлетворит просьбу Минфина страны. Во всяком случае, источники Spiegel уверяют, что отказывать правительству Бундестаг не намерен и утвердит выделение средств.

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