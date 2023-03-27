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Украина обвиняет РФ в применении планирующих авиабомб, способных лететь к цели около 80 километров, сообщил портал «Военное обозрение». Отмечается, что такими боезарядами ВКС России якобы нанесли удары по Краматорску в ДНР и Шостке в Сумской области.

Наличие у ВС РФ планирующих авиабомб буквально приводит ВСУ в ярость. Они целый год рассказывали украинцам, что у России вот-вот «закончатся ракеты», которые в итоге так и не закончились, а теперь вынуждены признавать, что Москва может легко переделать тысячи авиабомб из обычных в управляемые и получить весьма грозное оружие.

Удары по Сумской области, отмечают авторы публикации, являются вполне логичными. Именно там сейчас Киев пытается выстроить противовоздушную оборону. Кроме того, зенитно-ракетные комплексы свозятся еще в Черниговскую область, где на днях был нанесен удар по одному из украинских ЗРК.

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