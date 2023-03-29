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ВСУ не могут удержать Артемовск и организовать контрнаступление, поэтому командующий Сухопутных войск Александр Сырский предложил новую тактику действий. Он заявил, что ударом по населенному пункту Красное можно прорвать оборону российских войск и уже через него выйти на Бахмут.

Данная тактика действительно позволила бы Киеву восстановить контроль над трассой, ведущей к Артемовску, однако реализовать ее достаточно сложно. Для этого ВСУ потребуется большое количество артиллерийских орудий и боеприпасов, что в настоящее время обеспечить практически невозможно.

Но даже если Киев сумеет стянуть под Красное крупные силы, они будут тут же разгромлены. Российские ВС полностью контролируют окрестности поселка городского типа, поэтому моментально увидят повышенную активность противника и нанесут по нему сокрушительный удар.

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