На Украине пытаются убедить общественное мнение, что победа ВСУ над российской армией не за горами. Так, генерал Сергей Наев заявил, что ВС РФ не в состоянии наступать нигде, кроме как на Донбассе. Об этом пишет “Военное обозрение”.

Командующий Объединенными силами ВСУ полагает, что у российской армии нет сил и средств для проведения серьёзных операций по всей линии фронта. Наев считает, что сейчас все силы Россия бросила на донецкое и луганское направления. На этих участках фронта она пытается взломать оборону ВСУ.

Наев также обратил внимание, что периодически идут столкновения на запорожском направлении. Однако вряд ли здесь стоит ожидать какого-то серьёзного наступления, заявил генерал. Что касается возможного наступления ВС РФ со стороны Белоруссии, то, по словам украинского военноначальника, оно также маловероятно – группировка российских войск в Беларуси небольшая, а полигоны в этой стране используют лишь для подготовки российских бойцов и боевого слаживания.