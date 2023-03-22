ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Украине пытаются убедить общественное мнение, что победа ВСУ над российской армией не за горами. Так, генерал Сергей Наев заявил, что ВС РФ не в состоянии наступать нигде, кроме как на Донбассе. Об этом пишет “Военное обозрение”.

Командующий Объединенными силами ВСУ полагает, что у российской армии нет сил и средств для проведения серьёзных операций по всей линии фронта. Наев считает, что сейчас все силы Россия бросила на донецкое и луганское направления. На этих участках фронта она пытается взломать оборону ВСУ.

Наев также обратил внимание, что периодически идут столкновения на запорожском направлении. Однако вряд ли здесь стоит ожидать какого-то серьёзного наступления, заявил генерал. Что касается возможного наступления ВС РФ со стороны Белоруссии, то, по словам украинского военноначальника, оно также маловероятно – группировка российских войск в Беларуси небольшая, а полигоны в этой стране используют лишь для подготовки российских бойцов и боевого слаживания.

Вам может понравиться

Пентагон подделал видео атаки Су-27 на беспилотник MQ-9 Reaper у берегов Крыма

Опубликованный Пентагоном видеоролик атаки российского истребителя на беспилотный аппарат MQ-9 Reaper вполне может оказаться подделкой, пишет издание «Взгляд». Авторы также объясняют, почему Соединенные Штаты изменили маршрут полета своих БПЛА после

Ходаковский сообщил об учащении артобстрелов и локальных вылазок боевиков ВСУ

Украинские вооруженные формирования начинают обострять ситуацию на линии соприкосновения. Они совершают дерзкие вылазки не только на Донбассе, но и в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, они чаще используют артиллерию

Российский солдат Юрий Абутов рассказал, как украинский дрон пытался добить его сбросом гранат

Житель Забайкальского края по имени Юрий Абутов, призванный в армию по частичной мобилизации, рассказал ресурсу «Чита Онлайн», как ему удалось увернуться от сброшенной с украинского дрона гранаты с тяжелым ранением