ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Контрнаступление, которое Киев планирует на апрель-май, не позволит ему добиться победы. Не исключено, что ВСУ сумеют занять какие-то новые территории, но на этом все и закончится, уверен американский отставной генерал-лейтенант Марк Хертлинг.

Он назвал несколько причин, по которым от весеннего контрнаступления ВСУ не стоит ждать значимых успехов. Первая из них заключается в том, что украинцы не привыкли наступать. Одно дело сидеть в глухой обороне с полученным от Запада новым вооружением, а другое – идти в атаку.

Кроме того, как опытные боевики, так и недавно мобилизованные новобранцы смертельно устали от боевых действий и нуждаются в отдыхе. Им необходимо восстановление, а не более сложная задача, такая как контрнаступление.

Даже если Киев перейдет к контратакующим действиям, он быстро выдохнется. Этому поспособствует и стремительное снижение военной поддержки Запада, которое уже приводит к нехватке вооружений и боеприпасов.

Вам может понравиться

Начальник управления Генштаба РФ Цимлянский сообщил, что призывников не будут направлять в зону СВО

Как сообщает издание «Свободная пресса» со ссылкой на заявление начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба российской армии контр-адмирала Владимира Цимлянского, никто из военнослужащих весеннего призыва не будет направлен для прохождения срочной

Глава Генштаба США Милли оценил численность ЧВК «Вагнер» в Артемовске в 6000 бойцов

Глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что в Артемовске (Бахмуте) находится в настоящий момент не более 6 тысяч штурмовиков «Группы Вагнера» и примерно 20–30 новобранцев ЧВК.

Telegram-канал Shot сообщил, что упавший в Новой Москве беспилотник был без взрывчатки

Беспилотный аппарат, который ранее упал в Новой Москве, не был снабжен боевой частью, сообщил телеграм-канал Shot. Отмечается, что устройство оказалось крайне примитивным. Для изготовления корпуса дрона с размахом крыльев в