Контрнаступление, которое Киев планирует на апрель-май, не позволит ему добиться победы. Не исключено, что ВСУ сумеют занять какие-то новые территории, но на этом все и закончится, уверен американский отставной генерал-лейтенант Марк Хертлинг.

Он назвал несколько причин, по которым от весеннего контрнаступления ВСУ не стоит ждать значимых успехов. Первая из них заключается в том, что украинцы не привыкли наступать. Одно дело сидеть в глухой обороне с полученным от Запада новым вооружением, а другое – идти в атаку.

Кроме того, как опытные боевики, так и недавно мобилизованные новобранцы смертельно устали от боевых действий и нуждаются в отдыхе. Им необходимо восстановление, а не более сложная задача, такая как контрнаступление.

Даже если Киев перейдет к контратакующим действиям, он быстро выдохнется. Этому поспособствует и стремительное снижение военной поддержки Запада, которое уже приводит к нехватке вооружений и боеприпасов.