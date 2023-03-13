Решающее значение для весенней кампании в зоне проведения специальной военной операции будет играть авиация. Причем критическое значение авиация имеет как для российской армии, так и для вооруженных сил Украины. Об этом рассказал генерал-майор запаса и заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

По его словам, вооруженные силы Российской Федерации имеют значительный перевес в авиации над украинской армией, которая практически лишилась своих боевых самолетов. Однако передовые подразделения ВСУ имеют тысячи ПЗРК. Также все еще работают некоторые комплексы ПВО противника, что препятствует свободной работе российской авиации на линии фронта.

Попов считает, что в случае нанесения комбинированного удара со стороны российских сил, можно будет сорвать контрнаступление ВСУ. Военный эксперт предлагает нанести массированный ракетный удар, совмещенный с ударом артиллерии ВС РФ, по наступающим порядкам ВСУ. После этого сразу же нанести массированный удар армейской авиацией на небольшом участке фронта на глубину в 20-30 километров. По словам Попова, такая тактика может сорвать наступление ВСУ.