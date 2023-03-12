Как сообщает в своем материале информационное агентство URA.RU со ссылкой на материал издания Daily Mail, правительство Великобритании должны осознать простую истину, что вооруженные силы страны больше не способны вести боевые действия самостоятельно. Такое мнение выразил генерал-майор ВС Британии Чарльз Коллинз.

По словам британского военачальника, правительство страны должно смириться с реальным положением дел в армии Великобритании, которая более не способна вести боевые действия, подобные сражению за Фолькленды, самостоятельно. По мнению Коллинза, в настоящий момент вооруженные силы Британии могут лишь помогать вести активные боевые действия другим странам.

Коллинз уверен, что если бы армия Великобритании в одиночку принимала участие в боевых действиях на территории Украины, то у нее уже давно закончились бы артиллерийские боеприпасы и необходимое военное оборудование. Поэтому он уверен, что правительство страны должно поставить перед собой цель вернуть былую славу британской армии, чтобы считать себя одним из ведущих членов НАТО.