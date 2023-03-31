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Андрей Гурулев, генерал-лейтенант запаса ВС России, а также член совета Госдумы РФ, прокомментировал так ожидаемое всеми наступление ВС Украины, пишет «Военное дело».

Гурулев считает, что у командования ВСУ не получилось сформировать три корпуса по 25 тысяч бойцов, как это планировалось для прорыва линии фронта.

Парламентарий отметил, что Украина собрала только один корпус на 15 тысяч солдат, при этом не хватает вооружения и техники. Поэтому Зеленский и Залужный жалуются своим западным хозяевами и пытаются оттянуть задачу по наступлению, заявляя, что им не хватает ресурсов.

Также Гурулев добавил, что российская разведка работает хорошо, а поэтому командование Вооруженных сил РФ в курсе, какая обстановка на поле сражений в зоне спецоперации.

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