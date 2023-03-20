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Как сообщает в своем материале издание «Московский Комсомолец», депутат Государственной думы и генерал-лейтенант ВС РФ Андрей Гурулев призвал военное руководство страны нанести массированные ракетно-авиационный удар по военным и энергетическим объектам на территории Украины.

По его словам, необходимо уничтожать противника целенаправленно и планомерно. Гурулев призвал поочередно наносить массированные удары по отдельным районам на фронте и в тылу. С привлечением авиации необходимо полностью уничтожать логистику в отдельно взятых районах, после чего переходить к следующему, резюмировал российский депутат.

Гурулев отметил, что в настоящий момент отечественный военно-промышленный комплекс может собственными силами обеспечивать вооруженные силы Российской Федерации всем необходимым. Он также добавил, что уже в ближайшее время будет сформирована группировка сил, способная одержать уверенную победу в зоне СВО.

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