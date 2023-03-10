Генерал-лейтенант в отставке и военный эксперт Айтеч Бижев заявил, что ВС России не удастся быстро уничтожить ЗРК Patriot, переданные Западом для Украины. По его мнению, ВСУ будут всеми силами защищать данное вооружение. Поэтому неудивительно, что они будут устанавливать резиновые обманки и дублеры передатчиков помех, имитирующих работу комплекса.

«Пощелкать ЗРК Patriot так просто не выйдет», – отметил Бижев. Он подчеркнул, что ВСУ будут стараться использовать все виды маскировки для ввода в заблуждение. На один действующий зенитно-ракетный комплекс будут ставиться, как минимум, три ложных.

Эксперт отметил, что установка ЗРК Patriot возможна не только для прикрытия группировок украинских войск. Он способен прикрыть небо над городом, с населением до 500 тысяч человек. Важен еще и тот факт, что для обслуживания комплекса необходимо много человек.

Напомним, что в СМИ появилась информация о получении Украиной ЗРК Patriot. Данный комплекс был передан Берлином. Еще несколько единиц Patriot для ВСУ будут переданы от Нидерландов.