ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Генерал-лейтенант в отставке и военный эксперт Айтеч Бижев заявил, что ВС России не удастся быстро уничтожить ЗРК Patriot, переданные Западом для Украины. По его мнению, ВСУ будут всеми силами защищать данное вооружение. Поэтому неудивительно, что они будут устанавливать резиновые обманки и дублеры передатчиков помех, имитирующих работу комплекса.

«Пощелкать ЗРК Patriot так просто не выйдет», – отметил Бижев. Он подчеркнул, что ВСУ будут стараться использовать все виды маскировки для ввода в заблуждение. На один действующий зенитно-ракетный комплекс будут ставиться, как минимум, три ложных.

Эксперт отметил, что установка ЗРК Patriot возможна не только для прикрытия группировок украинских войск. Он способен прикрыть небо над городом, с населением до 500 тысяч человек. Важен еще и тот факт, что для обслуживания комплекса необходимо много человек.

Напомним, что в СМИ появилась информация о получении Украиной ЗРК Patriot. Данный комплекс был передан Берлином. Еще несколько единиц Patriot для ВСУ будут переданы от Нидерландов.

Вам может понравиться

Модернизированный с учетом опыта СВО вариант «Калашникова» АК-12 пойдет в серию уже в 2023 году

Президент концерна «Калашников» Алан Лушников, выступая в эфире передачи «Соловьев Live», рассказал о сроках начала серийного производства модернизированной версии с учетом опыта проведения специальной военной операции автомата АК-12. По его

Польские автоматы Grot, переданные Украине, заклинивают при стрельбе

Польша передала Украине автоматы собственного производства Grot, которые заклинивают во время использования и стреляют неточно. Сообщается, что во время совместных учений польских и украинских военнослужащих были обнаружены проблемы со стрелковым

Эксперт заявил, что на контрнаступление ВСУ Россия ответит современным супероружием

Если ВСУ начнут контрнаступление, о чем так много говорят в последнее время, то у России есть, чем ответить. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что ВС России имеют современное супероружие, которое