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Как отмечает в своем материале обозреватель издания «Свободная пресса» Александр Ситников, вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступательные действия по направлению к населенному пункту Красногоровка, расположенного севернее Авдеевки.

По информации российских военкоров, после ожесточенных боевых действий штурмовыми отрядами ВС РФ село Веселое было полностью освобождено от ВСУ. Данную информацию подтверждают и украинские волонтеры. Противник считает, что российская армия теперь будет штурмовать Красногоровку, чтобы выйти на Орловку через населенный пункт Степовое. Таким образом, вооруженные силы Российской Федерации смогут окружить гарнизон ВСУ в Авдеевке, в частности, усиленный опорный пункт на территории коксохимического завода.

На данном направлении ВСУ за последние восемь лет смогло создать целую систему подземных опорных пунктов, совмещенную между собой системой подземных коридоров. Бетонные укрепрайоны, которые уходят вглубь земли на несколько этажей, по мнению главкома ВСУ Залужного, разбить артиллерий невозможно, а штурмовать в лоб подразделениями пехоты очень трудно. Однако, как показала практика, новые авиабомбы УПАБ-1500 «творят настоящие чудеса».

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