Как пишет в своем материале издание Financial Times, ряд китайских компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта (ИИ), активно используют сервисы облачного хранения данных и посредников для обхода американских санкций, введенных Вашингтоном для ограничения доступа китайских разработчиков к высокотехнологичным американским чипам.

По словам автора материала, такие китайские компании, как SenseTime и iFlytek, находясь под действием санкций правительства США, смогли с помощью облачных сервисов обеспечить себе доступ к процессорам Nvidia A100, применяющихся при разработке систем с ИИ. Вместо приобретения американских процессоров, китайские компании оформили их долгосрочную аренду, что фактически приравнивается к владению ими.

Введенные правительством США санкции в отношении китайских компаний привели также к возникновению на территории Китая специальных компьютерных кластеров и вычислительных центров, которые сдают подсанкционным компаниям в аренду высокотехнологичное оборудование, необходимое при разработке ИИ.