Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как пишет в своем материале издание Financial Times, ряд китайских компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта (ИИ), активно используют сервисы облачного хранения данных и посредников для обхода американских санкций, введенных Вашингтоном для ограничения доступа китайских разработчиков к высокотехнологичным американским чипам.

По словам автора материала, такие китайские компании, как SenseTime и iFlytek, находясь под действием санкций правительства США, смогли с помощью облачных сервисов обеспечить себе доступ к процессорам Nvidia A100, применяющихся при разработке систем с ИИ. Вместо приобретения американских процессоров, китайские компании оформили их долгосрочную аренду, что фактически приравнивается к владению ими.

Введенные правительством США санкции в отношении китайских компаний привели также к возникновению на территории Китая специальных компьютерных кластеров и вычислительных центров, которые сдают подсанкционным компаниям в аренду высокотехнологичное оборудование, необходимое при разработке ИИ.

Вам может понравиться

Пригожин отрекся от стрельбы в манекены с американскими флагами

Журналист одного из западных СМИ задал вопрос основателю военной компании «Вагнер» Евгению Пригожину о том, стрелял ли он в манекены, обернутые американскими флагами, с последующей публикацией этих фотоснимков. Бизнесмен ответил,

Корреспонденты «Известий» посетили передовые позиции российских артиллеристов под Авдеевкой

Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают из своих артиллерийских орудий, расположенных в Авдеевке, населенные пункты Донецкой Народной Республики, включая и сам Донецк. В своем материале корреспонденты «Известий» рассказали о боевой работе

Российская авиация нанесла бомбовые удары по позициям ВСУ в Авдеевке

Силы российской армии продолжают уничтожать украинскую технику в рамках спецоперации на Украине. Теперь стало известно о том, что авиация РФ ликвидировала боевую технику ВСУ в Авдеевке рядом с Донецком. Видеокадрами