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Компании из Болгарии и Чехии, которые ремонтируют для украинской армии старые советские вертолеты, действуют с грубейшими нарушениями международных обязательств. Свидетельства авиаремонтных предприятий, которые были выданы им ранее, в прошлом году аннулированы российской стороной, сообщили в Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Представители пресс-службы ведомства пояснили, что подобные действия не только нарушают международные обязательства, но еще и бьют по системе экспортного контроля, которая до этого работала безупречно.

После приостановки свидетельств, компании Чехии и Болгарии не имеют права осуществлять ремонт и сервисное обслуживание любых вертолетов, произведенных в СССР либо в РФ, заявили в ФСВТС.

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