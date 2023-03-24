Жители Парижа в ходе протеста против принятой пенсионной реформы запели песню на мотив известной «Катюши».

Эта композиция является знаковой для всех советских людей периода Второй мировой войны, и она стала символом борьбы против нацизма. Вполне возможно, что митингующие французы воспользовались ею для того, чтобы оказать сопротивление властям, отстоять свои права и свободы.

Французское правительство ранее утвердило закон о повышении пенсионного возраста. Теперь французы будут работать до 64 лет, ранее пенсионный возраст составлял 62 года. После подписания закона несогласные граждане страны стали выходить на митинги в разных городах.

Днем ранее во время очередного протеста в Париже полицейские задержали 26 человек.