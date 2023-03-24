Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Жители Парижа в ходе протеста против принятой пенсионной реформы запели песню на мотив известной «Катюши».

Эта композиция является знаковой для всех советских людей периода Второй мировой войны, и она стала символом борьбы против нацизма. Вполне возможно, что митингующие французы воспользовались ею для того, чтобы оказать сопротивление властям, отстоять свои права и свободы.

Французское правительство ранее утвердило закон о повышении пенсионного возраста. Теперь французы будут работать до 64 лет, ранее пенсионный возраст составлял 62 года. После подписания закона несогласные граждане страны стали выходить на митинги в разных городах.

Днем ранее во время очередного протеста в Париже полицейские задержали 26 человек.

Вам может понравиться

Военкор Коц высказался по поводу предполагаемого флангового контрудара ВСУ в окрестностях Артемовска

В районе Артемовска складывается очень напряженная ситуация на поле боя. С одной стороны штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» совместно с российской армией продолжают наступать, чтобы взять город в плотное кольцо, а

РБК: снаряды с обедненным ураном для танков Abrams являются токсичными и канцерогенными

Британия заявила, что начнет поставки на Украину снарядов с обедненным ураном для западных танков Abrams, которые применяют ВСУ. Эксперты издания РБК описали эти снаряды и отметили, что они обладают высоким

Шойгу рассказал об усилении войск на востоке России истребителями Су-57

В восточной части России войска были усилены боевыми истребителями. Это самолеты пятого поколения модели Су-57. Также военнослужащие получили атомный подводный крейсер. Об этом Сергей Шойгу, глава Министерства обороны РФ, проинформировал