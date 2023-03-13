Историки через 200 лет будут “ошеломлены” недальновидностью и безответственностью сегодняшних политиков Запада. Такое мнение высказал лидер французской партии “Народный республиканский союз” Франсуа Асселино – передаёт РИА “Новости”.

У себя в твиттер-аккаунте французский политик так прокомментировал назначение в Китае на должность Министра обороны Ли Шанфу. Он находится под санкциями США с 2018 года. Эксперты полагают, что такое назначение может существенно усугубить и без того сложные отношения межу Пекином и Вашингтоном.

Асселино назвал назначение Ли Шанфу “хлёстким ответом” на санкции США и добавил, что всё это последствия “высокомерия и слепоты” Запада, который своими действиями объединяет весь мир вокруг себя.

В негативном ключе Асселино высказался и о западных СМИ, которые обслуживают интересы “безответственных политиков”. Всё это, по мнению лидера “Народного республиканского союза”, поразит историков будущего. “Если человечество ещё будет существовать”, добавил Асселино.