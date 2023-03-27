Французский политик Франсуа Асселино, возглавляющий партию «Народный республиканский союз», сообщил, что регулярное введение новых пакетов санкций против России является доказательством того, что предыдущие ограничения не работают.

Он отметил, что Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, сообщила о новых санкциях ЕС. Это будет уже одиннадцатый пакет, который примут для того, чтобы бороться с обходом Россией ранее принятых рестрикций. Асселино назвал эти действия «нескончаемой шуткой».

В начале марта Жозеп Боррель, возглавляющий дипломатию Евросоюза, сказал, что возможности стран Европы по введению ограничений против Москвы практически исчерпаны.

Также в конце 2022 года Виргиниюс Синкявичюс, представитель Литвы по вопросам охраны окружающей среды, сообщал, что антироссийские санкции со стороны Европы достигли своего предела.