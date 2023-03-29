Французское издание Intelligence Online, посвященное разведке, заявило, что Франция намеревается выкупить 40 истребителей Mirage 2000-9, ранее поставленных в Объединенные Арабские Эмираты, для последующей их передачи Украине. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Это может выглядеть вполне вероятным, потому что есть новости, что Франция обучает украинских пилотов на этих самолетах. Согласно недавнему сообщению газеты Le Figaro, Франция более полутора месяцев тайно обучала украинских пилотов полетам на истребителях Dassault Mirage-2000», – указывает Intelligence Online.

В сообщении утверждается, что около 30 украинских пилотов проходят ускоренную подготовку на самолетах Mirage 2000 на двух французских авиабазах – Мон-де-Марсан и Нанси. Решение об обучении этих пилотов якобы было принято перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Париж 8 февраля 2023 года. В сообщении также говорится, что Франция, вероятно, поставит Украине «десятки Mirage 2000», если будет принято политическое решение.

Франция была и остается в числе основных сторонников поддержки Украины с момента начала проведение Россией специальной военной операции. Париж оказывал военную помощь Украине в различных формах, таких как поставка самоходных артиллерийских установок «Цезарь», колесных бронемашин АМХ-10 («легких танков», оснащенных мощным 155-мм орудием), противотанковых ракет, радаров и беспилотников. Франция также участвовала ранее в совместных маневрах и программах обучения с украинскими войсками.

Mirage 2000 – это многоцелевой истребитель-бомбардировщик, разработанный компанией Dassault Aviation, который поступил на вооружение в 1984 году. Он может выполнять задачи класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», а также выполнять функции разведки и ядерных ударов. В настоящее время ВКС Франции эксплуатируют около 99 Mirage 2000 в различных модификациях, еще 40 находятся на вооружении ВМС Франции.

Тем временем другие западные страны выразили готовность помочь Украине модернизировать свои военно-воздушные силы. Сообщается, что США обучили украинских пилотов истребителям F-16 в Аризоне и могут обучить еще в будущем. В феврале Великобритания объявила, что будет обучать украинских пилотов для самолетов Eurofighter Typhoon. Польша и Словакия также согласились передать Украине часть своих истребителей МиГ-29.

«Приобретение новых или бывших в употреблении истребителей у западных союзников могло бы значительно повысить потенциал противовоздушной обороны Украины. Однако это может также включать некоторые проблемы, такие как проблемы совместимости, затраты на обслуживание и политические риски», – отмечает французское издание.

Mirage-2000 имеет конструкцию с одним двигателем, что снижает затраты на техническое обслуживание и повышает надежность. Он также имеет конфигурацию треугольного крыла, что придает ему высокую маневренность и низкое сопротивление. Mirage 2000 способен нести достаточно большой перечень вооружений, в том числе ракеты класса «воздух-воздух», ракеты класса «воздух-поверхность», различные бомбы, и оснащен авиапушкой.

Mirage 2000 в различных версиях экспортировался в несколько стран мира, таких как Индия, Египет, ОАЭ, Индонезия, Греция и Тайвань. Он даже поучаствовал в боевых действиях в различных конфликтах, таких как первая коалиционная операция в Персидском заливе против Ирака, «миротворческие» бомбардировки НАТО в бывшей Югославии, «антитеррористические операции» в Афганистане и военная интервенция стран Запада в Ливии.

«Идет гонка за тем, чтобы Киев в долгосрочной перспективе приобретал французские истребители в дополнение к американским самолетам. Таким образом, государства-заказчики самолетов Dassault Mirage мобилизуются со всех сторон», – подчеркивает Intelligence Online.

Mirage 2000 все еще находится в эксплуатации (и полной боеготовности) по всему миру. За эти годы истребитель претерпел несколько модернизаций. Последней модификацией является Mirage-2000-5 mk2, отличающаяся улучшенной авионикой, РЛС и системами вооружения. «Мираж-2000» вполне заслуженно считается «одним из самых удачных боевых самолетов» своего поколения.

Уместно напомнить, что в январе 2023 года военный штаб Тайваня в ходе смоделированных им учениях принял решение задействовать четыре истребители Mirage 2000-5 из состава 2-го крыла военно-воздушных сил острова, чтобы противостоять четырем истребителям F-16 Fighting Falcon американского производства, исполнявшим роль «китайских интервентов».

Во время имитации воздушных боев все четыре F-16 были «условно сбиты», при этом также был «потерян» один истребитель Mirage 2000. В целом ВВС Тайваня имеют в своем составе 45 «Миражей-2000», первая партия из которых была получена в 1996 году. Однако для Тайбэя французские Mirage 2000-5 оказались намного дороже в техническом обслуживании и эксплуатации по сравнению с закупленными позднее у США F-16 и их местными «упрощенными аналогами», истребителями F-CK-1 Ching-kuo. Поэтому Mirage 2000 оказался единственным из трех основных истребителей нынешних ВВС, которые Тайвань так и не стал модернизировать.