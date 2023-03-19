Поставка вооружения Киеву со стороны Вашингтона может означать вероятную подготовку США к противостоянию с Китаем. Такое мнение высказало издание Foreign Policy (FP). Перевод соответствующей статьи публикует портал “ИноСМИ”.

В последнее время отношения США и Китая значительно ухудшились. Аналитики предполагают, что будущее военное противостояние между двумя державами может начаться из-за острова Тайвань. Эту территорию власти КНР считают китайской, однако де-факто это независимое государство, которое активно поддерживают США.

Эксперты считают, что США в настоящее время стимулируют у себя развитие военно-промышленного комплекса. Для этого устаревшее вооружение направляется на Украину. В материале FP приводится пример Второй мировой войны. Тогда американской промышленности понадобилось на раскачку несколько лет, что построить новые военные заводы. Вероятно, сейчас Вашингтон пытается заранее подготовиться к конфликту с Пекином.