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Американский публицист и эксперт Гленн Гринвальд, выступая в эфире телевизионного канала Fox News, рассказал о дальнейших планах руководства Соединенных Штатов Америки в вопросе украинского конфликта.

По его словам, регулярными поставками вооружений и предоставлением финансовой помощи киевскому режиму администрация Джо Байдена добивается исполнения собственных целей в ходе украинского конфликта. В планы Вашингтона не входит предоставление Украине всего необходимого для обеспечения ее победы на поле боя.

Гринвальд выразил свое мнение, что Вашингтон вполне устроит вариант полного уничтожения украинской государственности и ее экономики, если при этом Соединенные Штаты Америки смогут ослабить экономический и военный потенциал Российской Федерации.

Напомним, что Белый дом всегда действует только в собственных интересах. Заявление о причастности к подрыву газопроводов «Северные потоки» проукраинской диверсионной группировки является ярким свидетельством такой политики США.

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