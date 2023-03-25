Над Черным морем в непосредственной близости от берегов Румынии появился самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Lockheed EP-3E Aries II. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на мониторинговый сервис Flightradar24.

Позывной самолета-шпиона – LA59. В небо он поднялся с аэродрома в греческом городе Ханья. Сразу после взлета воздушная машина взяла курс на Румынию и уже несколько часов нарезает круги рядом с ее берегами.

Напомним, что это не первый разведывательный самолет, появившийся у румынских берегов в последние дни. Накануне над Черным морем кружил британский Boeing RC-135W Rivet Joint в сопровождении двух европейских истребителей четвертого поколения. Сделав круг над Румынией, воздушная машина отправилась в восточном направлении.

Напомним, некоторые эксперты называют появление самолетов-разведчиков НАТО над Черным морем признаком скорого контрнаступления ВСУ.