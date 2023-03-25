ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Над Черным морем в непосредственной близости от берегов Румынии появился самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Lockheed EP-3E Aries II. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на мониторинговый сервис Flightradar24.

Позывной самолета-шпиона – LA59. В небо он поднялся с аэродрома в греческом городе Ханья. Сразу после взлета воздушная машина взяла курс на Румынию и уже несколько часов нарезает круги рядом с ее берегами.

Напомним, что это не первый разведывательный самолет, появившийся у румынских берегов в последние дни. Накануне над Черным морем кружил британский Boeing RC-135W Rivet Joint в сопровождении двух европейских истребителей четвертого поколения. Сделав круг над Румынией, воздушная машина отправилась в восточном направлении.

Напомним, некоторые эксперты называют появление самолетов-разведчиков НАТО над Черным морем признаком скорого контрнаступления ВСУ.

Вам может понравиться

Подоляка: Войска ВС России постепенно окружают Авдеевку и расширяют плацдарм наступления

Успехи российских ВС на Авдеевском направлении подтверждает даже украинский Генштаб. При этом он заявляет, что выводить войска из города пока рано, в чем заключается серьезная ошибка. Военный эксперт Юрий Подоляка

Times: на Украине действует спецотряд, получающий цели со спутника ЦРУ

Британская Times сообщила о «полицейском» спецотряде Украины, который получает целеуказания от спутника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, передает РИА Новости. Авторы отмечают, что речь идет о боевой группе, которая только

Жога прокомментировал видеозапись, на которой боец ВСУ просил не скидывать на него гранату

Еще один боевик ВСУ вступил в своеобразные «переговоры» с беспилотным аппаратом ВС РФ. Он стал просить оператора не сбрасывать на него гранату, однако тот не стал прислушиваться и ликвидировал противника.