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Военно-промышленный комплекс (ВПК) стран Запада сейчас пребывает в “застое”. Это стало закономерным итогом деятельности правительств государств Европы и США за последнее время. Такое мнение высказали обозреватели издания Foreign Affairs (FA) – передаёт “Газета.ру”.

Сложную ситуацию в западном ВПК выявил российско-украинский конфликт, говорится в публикации иностранного СМИ. Авторы материала указывают, что в последние два десятка лет страны Запада не уделяли должного внимания своим армиям, вкладывая в них относительно небольшие средства. Зачастую деньги в области безопасности направляли на создание контртеррористических комплексов и подобные цели.

Авторы статьи в FA не отрицают, что часть оборонного комплекса стран НАТО всё же претерпела изменения. Однако речь идёт о незначительных переменах. Основные вопросы, с которыми сталкивалась и сталкивается европейская и американская оборона, за долгие годы так и не были решены.

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